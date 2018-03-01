"Газпром" будет обжаловать свой проигрыш "Нафтогазу"

"Газпром" объявил, что собирается обжаловать решение Стокгольмского арбитража всеми доступными способами. Как сообщает "Ъ", В газовой корпорации считают, что арбитраж не учел снижение закупок газа европейскими клиентами.

Напомним, ранее стало известно, что Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования "Нафтогаза" в споре с "Газпромом". Об этом в своем официальном Twitter сообщили сами представители "Нафтогаза". "По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита", - говорилось в сообщении. В украинской компании считают, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить ей $2,56 млрд, с учетом остатков за газ, поставленный в 2014 - 2015 годах.

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