Лесли и Рыбку обвинили в нанесении ущерба репутации Таиланда

Задержанные в Таиланде "секс-тренеры" Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич (Алекс Лесли и Настя Рыбка) нанесли ущерб репутации страны, заявил заместитель пресс-секретаря Главного управления национальной полиции Критсана Паттханачарен.

"В данном случае иностранные граждане не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации Таиланда. Они должны понести ответственность за совершенные ими правонарушения", - цитирует Паттханачарена РИА Новости.

В настоящее время местные власти готовят их депортацию за незаконную трудовую деятельность. Всем организаторам тренинга на несколько лет запретят въезд в Таиланд.

Среди задержанных по этому делу есть граждане России, Литвы и Белоруссии. Анастасия Вашукевич является гражданкой Белоруссии и, как сообщается, будет депортирована именно в эту страну, а не в РФ.

Напомним, в России на Вашукевич и Кириллова подал в суд за разглашение личной информации бизнесмен Олег Дерипаска.