Носов пообещал, что жители Нижнего Тагила не останутся без интернета из-за демонтажа старых опор

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что жители города не останутся без интернета.

Напомним, ранее Уральская ассоциация операторов связи сообщила, что мэрия после проведения выборов президента РФ намерена ускорить реализацию проекта "Светлый город" по замене и демонтажу старых опор освещения, на которых провайдеры за плату размещают кабели связи. В ассоциации утверждали, что по этой причине жители Нижнего Тагила могут остаться без доступа к интернету, кабельному и цифровому ТВ.

Ситуацию прокомментировали в городской администрации.

"В рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город", стартовавшего в Нижнем Тагиле в 2015 году, продолжается строительство объектов наружного освещения. Проектом предусмотрены работы по демонтажу старых опор. Эти мероприятия по благоустройству городского пространства вызывают непонимание и негативные отзывы интернет-провайдеров, поскольку новые линии уличного освещения не предполагают размещения на них дополнительного оборудования. Между тем, чрезмерное количество коммуникаций, нависающих над улицами, искажает облик города, а старые опоры все чаще представляют неудобства и опасность для тагильчан. Оптимальное решение проблемы - специальное пространство под землей, предназначенное для размещения ВОЛС. Для этих целей компания "Ростелеком" провела масштабное расширение подземной инфраструктуры связи в Нижнем Тагиле. Работы заняли почти шесть месяцев, дополнительно проложено несколько десятков подземных канало-километров. Новая подземная кабельная канализация создана с использованием самых современных технологий строительства, обеспечивающих повышенную прочность в условиях подвижных уральских грунтов, сети связи оператора максимально защищены и зарезервированы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

А мэр Сергей Носов пообещал, что интернет в городе будет.

"Реализация программы "Светлый город" направлена, прежде всего, на повышение уровня жизни горожан. Считаю, что принятое техническое решение улучшает качество и надежность функционирования городской инфраструктуры связи и создает цивилизованные условия для работы. Операторам созданы равные условия и предоставлены законные основания для размещения оборудования, тагильчане без интернета не останутся", - заверил глава города.