Непогода на Ямале продолжает корректировать работу зимников и аэропортов: второй день метель

На Ямале из-за сильного порывистого ветра и метели закрыты три зимника регионального значения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Движение второй день закрыто по сезонным трассам "Салехард – Надым", "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале", к ним присоединился путепровод "Уренгой – Красноселькуп", где накануне только действовало ограничение по весу для транспорта.

Разрешено движение для автомобилей массой до 30 тонн по дороге "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)". На закрытых трассах дорожники расчищают снежные переметы на проезжих частях для скорейшего обеспечения безопасного проезда.

Дорожники призывают водителей не выезжать на закрытые зимники и напоминают, что это опасно для жизни.

Погодные условия внесли коррективы и в работу аэропорта окружной столицы. Задержался вылет рейса "Тюмень – Салехард" из Тюмени по причине сильного бокового ветра в аэропорту назначения. Задерживаются рейсы в Москву и Новый Уренгой.

Также задерживаются вылеты вертолетов "Салехард – Яр-Сале", "Салехард – Сеяха" и "Салехард – Мыс Каменный" по причине низкой видимости на пути следования.