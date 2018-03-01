Туриста, пропавшего на перевале Дятлова, нашел охотник

Турист из Екатеринбурга, пропавший на перевале Дятлова, найден живым, сообщил Накануне.RU организатор экспедиций по Северному Уралу Константин Кузнецов.

По его словам, на пропавшего мужчину наткнулся охотник-манси Олег Самбиндалов вчера вечером.

"Олег Самбиндалов сразу связался со мной, а потом мы сообщили об этом службе МЧС города Ивделя. Он живой и невредимый, но у него сильно натерты ноги, поэтому он медленно передвигается", - говорит Константин Кузнецов.

Сегодня на помощь туристу выдвинулись свердловские спасатели МЧС, им предстоит преодолеть долгий путь в сложных климатических условиях. А также спасатели будут осуществлять поиски с воздуха на вертолете Ми-8 и, в случае необходимости, проведут десантирование. Они будут обследовать район горы Отортен, перевала Дятлова.

Сейчас турист сходит с маршрута. Как говорит Константин Кузнецов, он просто выбился из графика, но "мы не могли оставить без внимания то, что он не вернулся в запланированный день".

Напомним, что для поисков туриста была организована добровольная поисково-спасательная группа, после того, как 28 февраля поступило сообщение о пропавшем уральце от его жены. 48-летний мужчина не выходил на связь более двух недель. Он должен был вернуться с маршрута 27 февраля.