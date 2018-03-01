ЧМК начал производство новой продукции для вагоностроения

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу "Мечел") начал производство новой продукции для вагоностроения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Речь идет о партии зетового профиля, который производят из стали повышенной прочности, что гарантирует долгий срок службы вагонов и их устойчивость к нагрузкам.

По словам управляющего директора ЧМК Анатолия Щетинина, потребителями нового вида продукции ЧМК станут российские вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия.

"Данный прокат широко востребован на рынке", – подчеркнул он.