Полиция Лос-Анджелеса задерживала чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову

В полиции Лос-Анджелеса подтвердили задержание российской пловчихи Юлии Ефимовой.

Она была задержана за "легкий проступок", но позже освобождена под залог.



"Могу подтвердить, что 30 декабря 2017 года полицейский департамент Редондо-Бич (штат Калифорния) задержал женщину по имени Юлия Ефимова", - цитирует ответ полицейских "Спорт-Экспресс".

Характер "легкого проступка" не уточняется. Однако ранее ряд СМИ написали, что российская пловчиха Юлия Ефимова попала в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель спортсменки Ольга Елисеева эти сообщения опровергает: "Эти слухи не соответствуют действительности. Проще говоря, это все неправда. Не было ни автомобильной аварии, ни тем более алкогольного опьянения. Не знаю, откуда все это взялось".

Елисеева отметила, что в настоящее время Ефимова находится на сборах в США со своим тренером.

Ефимова - трехкратный призер Олимпиад (2012 и 2016 годов), пятикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. С 17 марта по 12 июля 2016 года Ефимова была временно отстранена от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении запрещенного мельдония.

Международный олимпийский комитет отказал российской спортсменке в участии в ОИ-2016, однако Ефимова подала иск в Спортивный арбитраж в Лозанне и добилась разрешения поехать в олимпийский Рио-де-Жанейро, где выиграла две серебряные медали (100 м брассом и 200 м брассом).

После этого американские пловцы Майкл Фелпс и Лилли Кинг выразили недоумение по поводу допуска россиянки к Играм, напомнив, что ее ловили на допинге.

Ранее Ефимова опровергла информацию о том, что собирается продолжать жить в США.