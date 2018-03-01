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Мадияр Жанузак победил в Макао и стал чемпионом IBF B&R Region
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мадияр Жанузак, РМК Боксинг Промоушен,бокс (2018) | Фото:пресс-служба «РМК Боксинг Промоушен»

Накануне в Макао (Китай) боксер промоутерской компании RCC Boxing Promotions, Мадияр Жанузак победил в финале международного турнира IBF Silk Road Championship Tournament, передает корреспондент Накануне.RU .

Соперником 22-летнего казахстанца по десятираундовому поединку в рамках наилегчайшего веса ( до 50,8 кг) стал 23-летний филиппинец Джон Марк Алиман. Бой закончился уверенной победой Жанузака единогласным решением судей.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе «РМК Боксинг Промоушен», Мадияр, чей послужной список теперь составляет 4-0, 1 КО, стал обладателем титула IBF B&R Region.

мадияр Жанузак, РМК Боксинг Промоушен,бокс(2018)|Фото:пресс-служба «РМК Боксинг Промоушен»

Напомним, что пояс IBF B&R Region был учрежден Международной Федерацией бокса ( IBF ) в 2017 году, по инициативе азиатских промоутеров, а побороться за него могут представители 70 стран Азии, Европы и Африки. Чемпионы IBF по этой региональной версии получат шансы продвинуться в мировом боксерском рейтинге.

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01.03.2018 09:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:18 Екб


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Мадияр Жанузак победил в Макао и стал чемпионом IBF B&R Region
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