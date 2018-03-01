Власти Чечни и Ирака освободили тюменку из иракского плена

Руководство Ирака и созданная властями Чечни рабочая группа нашли и освободили из плена отрядов ополчения 25 содержавшихся в Мосуле россиянок с детьми. Среди них есть тюменка, сообщает РИА Новости.

Их поместят в женскую тюрьму Багдада, где им предстоит ждать решения иракского суда. Место рождения и прежнего жительства некоторых из наших соотечественниц неизвестно, и члены рабочей группы надеются, что откликнутся родственники россиянок. В списке освобожденных – Диана Г. из Тюмени.

Напомним, ранее стало известно о сотне россиянок с детьми, которых власти Чечни нашли в багдадской тюрьме. Они остаются под стражей до завершения следствия о возможной причастности к терроризму и решения верховного суда Багдада. В списке тогда оказались жительницы "тюменской матрешки".