Роскомнадзор предупредил о небезопасности популярного приложения GetContact

Роскомнадзор выступил с предупреждением о том, что мобильные приложения, позволяющие пользователям узнать, как они записаны в чужих телефонных книжках, угрожают сохранности личных данных. Ведомство сопроводило заявление скриншотом из приложения GetContact, которое стало одним из самых популярных в PlayMarket и AppStore.

"Устанавливая подобные приложения, вы даете ему доступ на всю (!) информацию (включая личную) со своей страницы или телефона. А как же иначе другие узнают, как они у вас записаны или когда вы в последний раз были в Сети?" - говорится в сообщении.

"Среди ваших контактных данных в телефоне могут быть также записаны данные кредитной карточки, ее PIN, пароли от личных кабинетов и пр., и все это тоже оказывается в общедоступных базах после установки таких приложений", - добавили в Роскомнадзоре.

Недобросовестные разработчики подобных приложений могут продать собранную базу коллекторам, мошенникам или продавцам услуг, отмечают в ведомстве.

"Старайтесь хоть немного контролировать себя, прежде чем устанавливать сомнительные приложения на свой смартфон или компьютер. Хотя бы изучать их политику обработки данных", - заключили в Роскомнадзоре.

Согласно описанию в магазине приложений App Store, GetContact "делится идентификационной информацией и фотографией звонящего в момент поступления звонка, а также защищает от вредоносных и маркетинговых звонков, блокируя их". Благодаря программе пользователь может узнать, кто ему звонит, даже если контакта звонящего нет в его записной книжке. Базу имен и телефонов приложение получает за счет тех, кто его установил: GetContact получает информацию о том, как тот или иной номер записан в контактах других абонентов. По данным на официальном сайте разработчиков, в базе приложения находится уже больше 2 млрд телефонных номеров.

В конце прошлого года "Лаборатория Касперского" обнаружила в каталоге приложений Google Play более 80 вредоносных приложений, которые похищают у пользователей данные для входа в социальную сеть "ВКонтакте".