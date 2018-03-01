Весна пришла. В Свердловской области ожидается потепление

В Свердловскую область идёт потепление, сильных снегопадов не ожидается, сообщили Накануне.RU в Уралгидромете.

Днём в области с 1 по 3 марта температура воздуха составит от -9 до -3 градусов по Цельсию, а ночью от -11 до -30. В Екатеринбурге днём столбик термометра будет показывать от -4 до -9, а ночью от -14 до -22 градусов по Цельсию.

Напомним, что ранее синоптики объявили предупреждение об аномально-холодной погоде. Администрация Екатеринбурга поручила подготовиться к снегопаду. Снегопад шёл на протяжении нескольких дней. Город встал в 9-балльные пробки.