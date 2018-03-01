Куйвашев приглашен на церемонию оглашения послания Путина Федеральному Собранию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 марта находится с рабочим визитом в Москве, где в числе других приглашенных примет участие в церемонии оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которая состоится в центральном выставочном зале "Манеж". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Традиционно на оглашение послания главы государства приглашаются члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного, Верховного и Арбитражного судов, главы субъектов РФ, председатели Законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели и руководители крупнейших средств массовой информации.

Как отметили в ДИП, по итогам послания в Свердловской области по поручению Евгения Куйвашева всегда оперативно разрабатывается и выполняется план мероприятий в соответствии с установками, данными президентом.

Прямую трансляцию послания 1 марта будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал. Оно начнется в 12 часов по московскому времени.