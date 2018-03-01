"Уральским авиалиниям" разрешили полёты в Бахрейн

"Уральские авиалинии" получили допуск от федерального агентства воздушного транспорта России на полёты из Екатеринбурга в Манаму (Бахрейн). Разрешение дано на семь дней в неделю, сообщается в документе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Когда запустят новый маршрут - неизвестно.

Выдано разрешение и авиакомпании "РусЛайн" на полёт из Екатеринбурга в Караганду (Казахстан). Рейсы планируется совершать три раза в неделю.

Напомним, что ранее губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву жаловались на работу авиакомпании "Уральские авиалинии". Авиакомпания неоднократно задерживала рейсы из екатеринбургского аэропорта. При этом, задержки составляли и довольно продолжительное время. Кроме того, некоторые пассажиры жаловались на состояние авиалайнеров.