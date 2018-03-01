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Детскому омбудсмену Прикамья не понравился цвет сидений в новом терминале пермского аэропорта
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Открытие нового терминала аэропорта &quot;Большое Савино&quot; (2017) | Фото: facebook.com/sapkoperm

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова раскритиковала дизайн нового терминала международного аэропорта "Пермь". В частности, омбудсмену не понравился цвет сидений, передает корреспондент Накануне.RU.

Свое мнение уполномоченный высказала в facebook.

"Что-то не радует меня дизайн нового терминала "Пермь". Смотрю на черные сидения на которых сидят люди в основном в черной одежде, а вокруг все серое и черное в полосочку, и вспоминаю детские страшилки: "В черной-черной комнате". Неужели дизайнеры нового терминала не знали, что в Перми почти семь месяцев в году темно и холодно? Ну, хоть бы сидения установили более позитивного цвета", - считает Светлана Денисова.

Светлана Денисова, новый терминал, аэропорт Пермь(2018)|Фото: facebook.com

Подписчики Светланы Денисовой в комментариях пожаловались на холод в новом терминале.

"Персонал весь в верхней одежде и на стойках регистрации и в киосках на первом этаже", - указывают подписчики.

Напомним, компания Acons Group приступила к строительству нового аэровокзального комплекса внутренних и международных воздушных линий Международного аэропорта "Большое Савино" в октябре 2015 г. по заказу "Новапорт". Стоимость строительства составила 4,72 млрд руб. Общая площадь здания аэровокзала составляет почти 30 тыс. кв. м.

Открытие нового терминала пермского аэропорта "Большое Савино" состоялось 30 ноября. В нем приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов и полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич.

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01.03.2018 09:35 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:35 Екб


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Детскому омбудсмену Прикамья не понравился цвет сидений в новом терминале пермского аэропорта
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