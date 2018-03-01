Шадринским школьникам помогут определиться с будущей профессией

В Шадринске школьники выбирают свою профессию - продолжается реализация проекта "Профориентационный квартал", передает корреспондент Накануне.RU.

Сам проект начался в январе этого года, он проходит в рамках регионального межведомственного проекта "Профессиональный технопарк "Зауральский навигатор". Ученики уже встретились с представителями нужных и востребованных сегодня профессий, кроме того они пообщались с преподавателями высших учебных заведений.

"Это очень важный и нужный проект. Он помогает ребятам окунуться в мир профессий и сделать правильный выбор: кем быть, куда пойти учиться после школы", - отмечают родители старшеклассников.

В настоящее время проект развивается даже несмотря на карантин. В рамках конкурсов школьники дистанционно пишут сочинения на тему "Хочу быть учителем!", участвуют во всероссийском конкурсе "Если бы я был Президентом".

Проект завершится традиционным фестивалем "Профпробы" и уникальным анкетированием "Ориентация" для старшеклассников, методику которого разработал петербургский психолог Игорь Соломин.