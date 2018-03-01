Шойгу проинформировал ООН о мерах по спасению населения Восточной Гуты

Министр обороны России Сергей Шойгу направил по дипломатическим каналам спецпосланнику ООН по Сирии Стеффану де Мистуре разъяснения о том, что Россия намерена делать в регионах Восточная Гута и Ракка, где в настоящее время обостряется обстановка из-за возросшей активности террористов.

В обращении российского министра говорится, что по поручению президента Владимира Путина Центр по примирению враждующий сторон совместно с правительственной армией Башара Асада начинает незамедлительно выводить из Восточной Гуты мирное население, а также эвакуировать больных и раненых. Об этом сообщаетРИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

Для этого, как отметил Шойгу, с 27 февраля ежедневно с 9 до 14 часов в районах населенных пунктов Дума и Арбил (Арбин) вводятся "гуманитарные паузы". На это время сирийские правительственные войска прекращают наносить удары по террористам.

Для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного полумесяца подготовлен гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Для граждан распространяются листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск. Оповещение также проводится с помощью громкоговорителей и рассылки смс.

В послании Шойгу особо подчеркивает, что "одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке".

В настоящее время в Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация. Обращения Российского Центра по примирению к группировкам незаконных вооруженных формирований прекратить сопротивление и сложить оружие результатов не принесли. Боевики не выпускают мирных жителей с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайм аль-Вафидин.





