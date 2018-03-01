На сельской дороге в Курганской области пьяный водитель превысил скорость и слетел в кювет

Накануне вечером на сельской дороге пьяный водитель перевернул свой автомобиль.

ДТП произошло на 35 км автодороги "Байкал - Шумиха - Усть-Уйское - граница Казахстана - Михалево – Луговое", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

48-летний житель Целинного района на "ВАЗе" двенадцатой модели превысил скорость и слетел в кювет. В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

"В ходе разбирательства по факту ДТП от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался", - добавили в полиции.