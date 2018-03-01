В Тюмени изъяли 9,5 тысяч литров контрафактного алкоголя

Силовики изъяли крупную партию поддельного спиртного: 5 тысяч литров готовили к продаже в нескольких регионах страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Тюменской области.

В рамках спецоперации силовики изъяли 4 тыс. 350 л фальсифицированной водки, а также 5 тыс. л спиртосодержащей продукции в пластиковых тарах. Общая цена товара – 1 млн руб. В том же цехе лежали наклейки, пробки для бутылок, коробки, наклейки, имитирующие акцизные марки.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны двое подозреваемых в создании цеха, которые уже признались.