В Екатеринбурге стартует суд над бизнесменом из Коми, который привез на Урал 17 кг наркотиков

Сегодня, 1 марта, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга начнется процесс по делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. На скамье подсудимых - предприниматель из Коми.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, по версии следствия, коммерсант доставил в уральскую столицу на своей машине несколько свертков с наркотическим веществом, которые были изъяты сотрудниками Росгвардии. Позже были обнаружены и изъяты из тайников еще 20 пакетов с наркотиком. Общая масса изъятого зелья составила 17 кг.

По закону горе-бизнесмену грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

"У сыщиков имеется оперативная информация о том, что действовать подозреваемый мог не только на территории Екатеринбурга, но и еще в нескольких субъектах Российской Федерации, а именно: в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижнем Новгороде, Архангельске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Орле, Петрозаводске, Оренбурге, Уфе и Челябинске. Нелегальные операции осуществлялись безконтактным способом, с использованием возможностей сети всемирной паутины. "Путешествовать" по России с явно криминальными намерениями фигуранту дела помогали те, кто стоял за организацией этого канала, достаточно щедро его финансируя. Только теперь главари наркокартелей подсчитывают прибыль, лежа где-нибудь на пляжах Сейшельских Островов, а исполнитель вскоре отправится прожигать молодость в одну из исправительных колоний пенитенциарной системы нашей страны. Возможно, в тайге в районе Ивделя или еще дальше", - комментировал ранее официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.