Челябинцы могут остаться без трамваев и троллейбусов из-за долгов предприятия за электроэнергию

В Челябинске трамваи и троллейбусы могут встать без электричества из-за долгов предприятия за электроэнергию. 20 февраля энергетики уведомили ООО "Челябинский городской электрический транспорт" о готовящемся введении ограничения электроснабжения на тяговых подстанциях предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Челябэнергосбыта".

Транспортники задолжали за электроэнергию 23 млн рублей.

"В феврале ООО "ЧелябГЭТ" произвело расчёт только за потребление января. За февральское потребление нам пока не перечислено ни копейки. Мы опасаемся, что транспортники пойдут по проторенной дорожке: сформируют крупный долг, передадут подвижной состав в новое предприятие и объявят о банкротстве должника. Мы же в свою очередь приобретаем электроэнергию для всех потребителей региона на оптовом рынке и оплачиваем её в полном объёме. Также у нас есть обязательства перед другими нашими партнёрами, которым не интересно, насколько исправно потребители расплачиваются с нами", - отметил директор по сбытовой деятельности ПАО "Челябэнергосбыт" Андрей Святых.

При этом транспортники не спешат гасить долг, чтобы не допустить остановки подвижного состава. Стоит отметить, что аварийной брони у предприятия нет.

Напомним, ООО "ЧелябГЭТ" и ООО "Общественный городской транспорт" были созданы взамен обанкротившимся МУПам.