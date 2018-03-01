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Челябинцы могут остаться без трамваев и троллейбусов из-за долгов предприятия за электроэнергию
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транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, троллейбус (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске трамваи и троллейбусы могут встать без электричества из-за долгов предприятия за электроэнергию. 20 февраля энергетики уведомили ООО "Челябинский городской электрический транспорт" о готовящемся введении ограничения электроснабжения на тяговых подстанциях предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Челябэнергосбыта".
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"В феврале ООО "ЧелябГЭТ" произвело расчёт только за потребление января. За февральское потребление нам пока не перечислено ни копейки. Мы опасаемся, что транспортники пойдут по проторенной дорожке: сформируют крупный долг, передадут подвижной состав в новое предприятие и объявят о банкротстве должника. Мы же в свою очередь приобретаем электроэнергию для всех потребителей региона на оптовом рынке и оплачиваем её в полном объёме. Также у нас есть обязательства перед другими нашими партнёрами, которым не интересно, насколько исправно потребители расплачиваются с нами", - отметил директор по сбытовой деятельности ПАО "Челябэнергосбыт" Андрей Святых.

При этом транспортники не спешат гасить долг, чтобы не допустить остановки подвижного состава. Стоит отметить, что аварийной брони у предприятия нет.

Напомним, ООО "ЧелябГЭТ" и ООО "Общественный городской транспорт" были созданы взамен обанкротившимся МУПам.

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01.03.2018 08:34 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:34 Екб


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Челябинцы могут остаться без трамваев и троллейбусов из-за долгов предприятия за электроэнергию
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