Главный тренер пермского футбольного клуба "Амкар" покидает свой пост

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что покидает свой пост, сообщает "Спорт экспресс". Новым наставником клуба станет помощник Гаджиева - тренер Вадим Евсеев.

Гаджи Гаджиев возглавлял клуб с декабря 2014 г.

По данным издания, покинуть клуб также могут генеральный директор Игорь Резвухин и исполнительный директор Денис Маслов. Заявления об уходе они подали после поражения в четвертьфинале Кубка России от курского "Авангарда".