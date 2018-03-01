В Зауралье на трассе "Ниссан" выехал на "встречку" и протаранил "ВАЗ": есть пострадавшие

На трассе в Зауралье в аварии травмы получил 46-летний водитель.

ДТП произошло в Каргапольском районе днем 28 февраля на трассе "Курган - Екатеринбург", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

43-летний житель Белозерского района на "Ниссане" не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным автомобилем "ВАЗ-2111".

Водитель отечественной машины получил травмы, его отвезли в больницу. Водитель иномарки не пострадал.