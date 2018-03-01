В США россиянку обвинили в попытке убийства при помощи чизкейка

Прокуратура нью-йоркского Куинса предъявила россиянке Виктории Насыровой обвинения в покушении на убийство.

Как сообщается на сайте ведомства, в августе 2016 года Насырова попыталась отравить похожую на нее жительницу Куинса чизкейком с феназепамом. Россиянка якобы подстроила все так, чтобы это выглядело как самоубийство.

Пострадавшую удалось спасти. Женщину госпитализировали, после выписки из больницы она обнаружила пропажу паспорта, денег и золотого кольца. В полиции она сообщила, что находилась у себя дома вместе с Насыровой перед тем, как потерять сознание.

Полиция Нью-Йорка задержала Викторию Насырову в марте 2017 года. В России она была объявлена в розыск за убийство соседки в 2014 году. После предполагаемого преступления женщина бежала в Мексику, а оттуда в США.

Недавно Насырова заявила, что ее избили сокамерницы, после чего она потеряла зрение.