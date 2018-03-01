Директора коммунальной фирмы на Южном Урале будут судить за хищение более 100 млн рублей

В Еманжелинске будут судить директора коммунальной фирмы "Уралсервис" за хищение 105 млн рублей.

Установлено, что с 2012 по 2017 годы руководитель получал от ООО "Новатэк-Челябинск" горючий газ, транспортируемый "Газпромом", который поставлял жителям города в виде услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, осуществляя с потребителей сбор денег за оказанные услуги, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Деньгами потребителей директор распорядился по своему усмотрению, перечислив их на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций, а поставщикам ресурсов предоставил ложные сведения об отсутствии денежных средств, необходимых для оплаты по договорным обязательствам.

В итоге, "Новатэк-Челябинск" причинен ущерб на сумму около 93 млн рублей, а "Газпрому" - 12,6 млн рублей.

"В ходе предварительного расследования наложен арест на его имущество обвиняемого на общую сумму более 40 млн рублей - это земельные участки, квартира, коттедж, автомобиль, блочная котельная", - добавили в ведомстве.