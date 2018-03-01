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Студенты Екатеринбурга выступили против сноса телебашни и предложили реконструировать ее для "ЭКСПО-2025"
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телебашня, Екатеринбург, техника, работы (2018) | Фото: Накануне.RU

Студенты уральской столицы считают, что городу нужна телебашня, чтобы повысить шансы на победу в проведении всемирной выставки "ЭКСПО-2025". На дебатах в "Ельцин-центре" 28 февраля, в которых приняли участие около 300 учащихся вузов уральской столицы, были предложены различные варианты реконструкции недостроенного объекта города, передает корреспондент Накануне.RU.

В процессе открытого диалога, организаторами которого выступало неформальное движение "Язаэкспо", было предложено сохранить телебашню и сделать её евразийским маяком. Также прозвучала идея сделать из башни макет космического корабля с подсветками и обзорными площадками.

"Нам главное доказать не себе, а миру, что Екатеринбург достоин проведения всемирной выставки. Когда идет конкуренция между городами за проведение такого масштабного мероприятия, то все смотрят не на то, что нужно снести или построить в городе, все заинтересованы необычными сооружениями", - высказался редактор объединения пабликов "Интересный Екатеринбург" Иван Колотовкин.

В процессе обсуждения активисты вузов поддержали мнение о том, что телебашня - символ города, ее нужно сохранить и достроить, чтобы Екатеринбург заметили и, тем самым, у города появится больше шансов победить в борьбе за проведение всемирной выставки "ЭКСПО-2025".

Кстати, и губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что особая роль в подготовке к "ЭКСПО-2025" ложится на уральскую молодежь.

Напомним, что на прошлой неделе общественники Екатеринбурга подали заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры, а в УГМК утверждают, что телебашня будет уничтожена в ближайшее время.

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01.03.2018 08:57 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:57 Екб


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Студенты Екатеринбурга выступили против сноса телебашни и предложили реконструировать ее для "ЭКСПО-2025"
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