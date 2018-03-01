Американская ExxonMobil объявила о выходе из проектов с "Роснефтью" из-за санкций

Нефтяная компания ExxonMobil объявила о выходе из совместных с российской "Роснефтью" проектов из-за введенных США и Евросоюзом санкций.

По данным Reuters, из-за этого убыток компании после налогообложения может составить $200 млн.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 г. Минфин США обвинил ExxonMobil в нарушении санкций против России. Компанию оштрафовали на $2 млн за подписание в мае 2014 г. восьми документов с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, включенным в американский санкционный список.

В мае 2014 г. "Роснефть" и ExxonMobil продлили срок действия соглашения по реализации проекта "Дальневосточный СПГ". Также Игорь Сечин и президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер подписали соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на Северной оконечности месторождения Чайво. Тогда совет директоров российской компании сообщил об одобрении реализации совместно с ExxonMobil четырех проектов в Арктике.

Осенью 2017 г. подписано мировое соглашение между Россией и компанией ExxonMobil в рамках судебного разбирательства по иску о взыскании денежных средств по соглашению о разделе продукции по проекту "Сахалин-1". Американская компания требовала от Минфина $637 млн в качестве возмещения части налогов по "Сахалину-1".

"Сахалин-1" - единственный проект, в котором Exxon сохранит участие. Американская компания, напомним, является оператором с 30-процентной долей. Другие акционеры - "Роснефть" (20%), индийская ONGC (20%) и SODECO (30%).

Торговый представитель России в США Александр Стадник заявил ТАСС, что убытки показывают, что санкции Госдепа "действуют в ущерб бизнесу своей же страны, для своих же американских компаний": "И это не мифические цифры, которые озвучил Госдеп по поводу потерь российского ОПК".