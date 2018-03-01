"Это балаган": Грудинин ушел из студии во время дебатов на Первом канале

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин ушел из студии во время дебатов, проходивших на Первом канале. Он назвал происходившее "базаром" и "балаганом", передает корреспондент Накануне.RU.

В конце дебатов у Грудинина было две минуты, чтобы выступить с обращением. И он обратился к остальным участникам.

"То, что здесь происходит - это не дебаты, это базар, какие-то крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы - это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут - необъяснимо никому… ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один - взяли и сделали из дебатов шоу и вы занимаетесь только одним - портите отношение к президентским выборам. Вы сносите понятие президентских выборов. Я не собираюсь участвовать в этом больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Это балаган... Я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь, и я покидаю эту студию", - сказал Грудинин, после чего немедленно ушел.

Напомним, шесть кандидатов на пост президента России и одно доверенное лицо приняли участие в теледебатах в среду, 28 февраля, на Первом канале. Темой стала внешняя политика РФ и роль страны на международной арене.