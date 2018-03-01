"Единогласно": Андрей Рожков ушёл с поста директора "Уральских пельменей"

Актёр шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков покинул пост директора. Решение было принято единогласно на собрании акционеров.

Как сообщила Накануне.RU новый директор ООО "ТО "Уральские пельмени" Наталья Ткачёва, с 15 февраля 2018 года она официально занимает этот пост.

"Это решение, комфортное для акционеров. Наши акционеры - участники шоу, люди востребованные, творческие, поэтому для решения административных вопросов они наняли менеджера. Отмечу, что решение о смене директора было принято единогласно на собрании акционеров в присутствии всех участников общества", - пояснила Ткачёва.

Андрей Рожков занимал пост директора шоу с 2016 года.

Напомним, что в конце 2017 года актеры "Уральских пельменей" через суд пытались взыскать с бывшего директора Сергея Нетиевского более 28 млн руб. Ранее "Уральские пельмени" проиграли бывшему директору суд за свой бренд. Еще ранее суд признал незаконным увольнение Нетиевского.