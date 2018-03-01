Частный самолет, прилетевший из Барселоны, вызвал коллапс в аэропорту Казани

Чартерный самолет Cessna 750, летевший из Барселоны в Казань, повредил шасси при приземлении в столице Татарстана и выкатился за пределы взлетной полосы.

На борту воздушного судна находились три пассажира и три члена экипажа. Никто из них не пострадал, передает РИА Новости. Отбуксировать самолет сразу не удалось, и он занимал взлетно-посадочную полосу. Авиалайнеры, прилетающие в Казань, перенаправлялись в Самару. Было задержано около десяти рейсов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта, Cessna летел чартерным рейсом в рамках vip-перевозки. Эксплуатирует самолет немецкая авиакомпания Air X Charter, передают "Вести". По некоторым данным, на борту находилась оперная певица Аида Гарифуллина, ее бабушка Фарида и младшая сестра Ольга.

Напомним, накануне из-за неисправности двигателя самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Красноярске.