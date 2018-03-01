Россиян будут тестировать на алкоголь и наркотики на работе

На российских предприятиях планируют ввести добровольный тест на наличие в организме алкоголя и наркотиков. Подобный опыт уже есть на Новолипецком металлургическом заводе и некоторых других предприятиях, рассказал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Идея заключается в том, чтобы в коллективные договоры на предприятиях были включены пункты по профилактике курения и алкоголизма. В частности, сотрудника предлагается не увольнять, если он лечится от зависимости.

Хроническое злоупотребление алкоголем приводит к смерти в работоспособном молодом возрасте. Плюс снижение общей производительности труда, брак, прогулы. Всё это достаточно большая нагрузка на нашу экономику", - рассказал нарколог в интервью "Известиям".

Сейчас Минздрав занимается тем, чтобы распространить практику на все трудовые коллективы.

Добавим, министерство не оставило идею добровольного тестирования в школах и вузах. Ожидается, что родители будут убеждать детей согласиться на тест.