Борис Дубровский назначил первого замминистра экономического развития Челябинской области

Губернаторпервым заместителем министра экономического развития Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент

"Назначить Бахаева Антона Александровича первым заместителем Министра экономического развития Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности", - говорится в документе.

Бахаев с мая 2015 года занимал должность замминистра экономического развития области. Ранее возглавлял главное управление молодежной политики области.

Должность замминистра займет заместитель директора Агентства инвестиционного развития Челябинской области по проектному управлению Илья Таболин. Для него установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.