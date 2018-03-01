"Урал" предложил провести отмененный матч "Крылья Советов" - "Спартак" в манеже Екатеринбурга

В ФК "Урал" прокомментировали отмену матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак". В клубе предложили провести игру в манеже в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, встреча между "Крыльями Советов" и "Спартаком" должна была состояться в среду, 28 февраля, но была отменена из-за низкой температуры в Самаре.

"А в нашем манеже тепло, +20, и мы всегда рады гостям. В общем, welcome", - сообщается в официальном Твиттере "Урала".

А в нашем манеже, тепло, +20, и мы всегда рады гостям. В общем, welcome 🌡 — ФК Урал (@FCURAL) 28 февраля 2018 г.

Добавим, матч "Крылья Советов" - "Спартак" ориентировочно перенесен на 4 апреля. Где он состоится, пока неизвестно.