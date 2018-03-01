"Газпром" подтвердил, что обязан выплатить "Нафтогазу" $2,56 миллиарда

"Газпром" подтвердил, что арбитраж в Стокгольме обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Вместе с тем компания выразила несогласие с решением арбитража по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.

"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", — приводит сообщение компании РИА Новости.

"Газпром" также отметил дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа, который возник с учётом итогов двух разбирательств в арбитраже Стокгольма.

"С учетом итогов двух разбирательств в отношениях "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт", — говорится в сообщении "Газпрома".