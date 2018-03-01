Болдырев в Воронеже: "Нельзя выдавать частные интересы за государственные!"

"Нельзя выдавать нужды частных компаний за общегосударственные нужды", - сказал на встрече с общественностью в Воронеже 28 февраля экономист, публицист, бывший зампред Счетной палаты (1995-2001) Юрий Болдырев, передает корреспондент Накануне.RU.

В 1970-80 годах на территории Воронежской области были открыты пять платино-медно-никелевых месторождений, среди них - Елкинское и Еланское в Новохоперском районе. Месторождения считаются самыми крупными из оставшихся по содержанию платиноидов в Европе.

В феврале 2012 года победителем конкурса на разработку месторождений стало ООО "Медногорский медно-серный комбинат" (входит в металлургический комплекс Уральской горно-металлургической компании).

По мнению Юрия Болдырева, решение проблемы добычи стратегического сырья необходимо решать прежде всего в интересах людей, живущих на этой территории:

"Как это может реализовываться? В том числе и проведением референдума, не могут подобные проекты реализовываться по итогам публичных слушаний, если людей уговорили, люди согласны, людям компенсировали в полном объеме те издержки, которые они понесут - вынесли этот вопрос на референдум. Если на референдуме люди согласились - одна ситуация, не согласились - совсем другая ситуация, никто не в праве их теснить. Если есть общегосударственные нужды действительно, людей нужно переселить, все им компенсировать, но главное, нельзя выдавать общегосударственные нужды за нужды частных компаний. Это касается платиноидов в Воронежской области и урана в Кургане. Если это государственные нужды, то пожалуйста, но тогда не менее 100 лет не может быть [предприятие] приватизировано, чтобы никому даже в голову не могло прийти искушение согнать, а потом прикарманить".

Как считает Болдырев, никакой государственной необходимости в разработке данных месторождений в Воронежской области нет, это сугубо коммерческий проект с целью экспорта и получения прибыли в валюте.

В 2026 году, по планам, ГОК должен быть введён в эксплуатацию. Общественность продолжает протестовать против этого, ранее губернатору Воронежской области Алексею Гордееву (в декабре 2017 года назначен полпредом президента РФ в ЦФО) было передано 107 тыс. подписей против добычи никеля на Хопре.