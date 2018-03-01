Проголосовавшим на выборах москвичам обещают бесплатные концерты поп-звезд

Проголосовав на выборах президента 18 марта в Москве, можно будет бесплатно попасть на один из трех концертов поп-звезд в "Олимпийском".

По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, комиссия оплатит техническое обслуживание мероприятия, а артисты выступят бесплатно. Среди них представители Black Star и группа Serebro. Глава МГИК сказал, что договор с "Олимпийским" еще не подписан, и не раскрыл его стоимость. По оценке продюсера Иосифа Пригожина, организация одного концерта может стоить "от 15 млн до 30 млн руб.", а аренда "Олимпийского" — 2–3 млн руб. в день.

О проекте по повышению явки на пресс-конференции Валентин Горбунов рассказал вместе с директором продюсерского центра Black Star Павлом Курьяновым, участницами группы Serebro и певцом Олегом Майами. Горбунов отметил, что "каждый молодой человек, независимо от того, москвич он или приезжий студент" на участках может получить флаер, зарегистрироваться, выбрать одну из трех дат и пойти на концерт. Они будут проходить в "Олимпийском" в течение трех дней. По словам Валентина Горбунова, избирком "оплачивает все, что связано с обслуживанием, а музыканты приглашают своих поклонников прийти на их концерт".

Сами артисты выступят на безвозмездной основе. "Москва всегда зачинщик всего самого лучшего, наверное, и участием в выборах Москва должна показывать пример всей стране",— заявил глава МГИК. "Пять-шесть лет назад, возможно, мы бы в такую историю не вписались, потому что не было понимания, что у руководства страны есть задача на омоложение, вовлечение реальных людей в управление страной",— добавил Павел Курьянов и привел в пример возраст главы Минэкономики Максима Орешкина (35 лет). По его словам, некоторые артисты Black Star приедут на избирательные участки 18 марта. Солистка Serebro Ольга Серябкина призналась, что голосовала только один раз, в 18 лет (в 2004 году), но сейчас "чувствует потребность быть на избирательном участке". Она уже опубликовала в Instagram фотографию в футболке с изображением Владимира Путина и надписью "18 марта я скажу тебе "да"". Олег Майами сообщил, что о важности участия в выборах ему рассказал дедушка.

Господин Горбунов сказал, что договор на организацию концертов в "Олимпийском" еще не заключен. Это подтвердили также в администрации спорткомплекса.

По словам Пригожина, концерт на Красной площади стоит от 60 млн руб. и выше. Он также отметил, что "бесплатные концерты губят индустрию — пусть лучше деньгами отдадут". Еще один организатор коммерческих концертов говорит, что их стоимость может составлять от 4 млн до 6 млн руб.

В день выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года МГИК также организовывал концерт для молодых избирателей. Он прошел на Поклонной горе в Москве сразу после закрытия избирательных участков. На нем выступили Джиган, Алексей Воробьев, Бьянка, MBAND, Burito, "Город 312".

На мэрских выборах в Москве в 2013 году управы районов решили дарить впервые голосующим избирателям технику и одежду: в Тропарево-Никулино для молодых избирателей закупили около 1 тыс. электронных книг, а в Южном Медведково — футболки с логотипами управы. В других районах дарили зонты, музыкальные плееры, термокружки, флешки и другие сувениры, пишет газета "Коммерсант".