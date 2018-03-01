Проголосовавшим на выборах москвичам обещают бесплатные концерты поп-звезд

в этот день
01.03.18
13:34
В Екб.15:34
Болдырев: Нужен референдум по добыче никеля в Воронеже и урана в Кургане
Тюмень отбилась от "десоветизаторов", но открыла ящик Пандоры
Второй честный гаишник? Бастрыкин проверит обращение о коррупции в ГИБДД Сургута
Главное
Президент поставил задачу увеличить ВВП в полтора раза

Тема дня
Грудинин сорвал сценарий выборов и покинул "балаганные" дебаты Дебаты кандидатов в президенты всё больше удаляются от формата собственно дебатов, временами превращаясь в шоу "а-ля 90-е". Один из кандидатов в президенты Павел Грудинин сегодня громко "хлопнул дверью" и отказался участвовать "в этом балагане". Что думают об этом эксперты – читайте в Накануне.RU.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Не OAR, а "Красная машина" В финале Олимпиады 2018 года Россия обыграла Германию, а победила неизвестная команда OAR. В США "Красную машину" назвали "командой без страны", а российских журналистов больше заинтересовало, почему в трансляции на Америку триколор и обозначение RUS были якобы сохранены.
26.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Европейский "бунт на коленях" В последние годы наблюдается европейский "бунт на коленях". Реальных действий пока нет, но намерения озвучиваются. Западная Европа с прохладцей относится к "санкционному крестовому походу", хотя её слово тут решающее: откажись она от российского газа – и наше руководство оказалось бы в крайне тяжелой ситуации. Но европейцы не дураки, чтобы отказаться от дешевого русского газа в пользу дорогого нерусского.
01.03.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию
В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля
Эксперты: Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты
Срочно! В Кургане задержан начальник управления ФНС Владимир Рыжук
Казахстанский юморист Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута
СМИ: Медведев может остаться премьером после 18 марта
Красная – Советская – Российская армия: 100 лет славной истории
После изнасилования детей на Южном Урале Генпрокуратура поручила проверить детдома Уральского региона
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 522



Новости
01.03.2018 06:04 Мск (08:04 Екб)
политика | Центральный ФО
Проголосовавшим на выборах москвичам обещают бесплатные концерты поп-звезд
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2017) | Фото: CIKRussia

Проголосовав на выборах президента 18 марта в Москве, можно будет бесплатно попасть на один из трех концертов поп-звезд в "Олимпийском".
Читайте также:

По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, комиссия оплатит техническое обслуживание мероприятия, а артисты выступят бесплатно. Среди них представители Black Star и группа Serebro. Глава МГИК сказал, что договор с "Олимпийским" еще не подписан, и не раскрыл его стоимость. По оценке продюсера Иосифа Пригожина, организация одного концерта может стоить "от 15 млн до 30 млн руб.", а аренда "Олимпийского" — 2–3 млн руб. в день.

О проекте по повышению явки на пресс-конференции Валентин Горбунов рассказал вместе с директором продюсерского центра Black Star Павлом Курьяновым, участницами группы Serebro и певцом Олегом Майами. Горбунов отметил, что "каждый молодой человек, независимо от того, москвич он или приезжий студент" на участках может получить флаер, зарегистрироваться, выбрать одну из трех дат и пойти на концерт. Они будут проходить в "Олимпийском" в течение трех дней. По словам Валентина Горбунова, избирком "оплачивает все, что связано с обслуживанием, а музыканты приглашают своих поклонников прийти на их концерт".

Сами артисты выступят на безвозмездной основе. "Москва всегда зачинщик всего самого лучшего, наверное, и участием в выборах Москва должна показывать пример всей стране",— заявил глава МГИК. "Пять-шесть лет назад, возможно, мы бы в такую историю не вписались, потому что не было понимания, что у руководства страны есть задача на омоложение, вовлечение реальных людей в управление страной",— добавил Павел Курьянов и привел в пример возраст главы Минэкономики Максима Орешкина (35 лет). По его словам, некоторые артисты Black Star приедут на избирательные участки 18 марта. Солистка Serebro Ольга Серябкина призналась, что голосовала только один раз, в 18 лет (в 2004 году), но сейчас "чувствует потребность быть на избирательном участке". Она уже опубликовала в Instagram фотографию в футболке с изображением Владимира Путина и надписью "18 марта я скажу тебе "да"". Олег Майами сообщил, что о важности участия в выборах ему рассказал дедушка.

Господин Горбунов сказал, что договор на организацию концертов в "Олимпийском" еще не заключен. Это подтвердили также в администрации спорткомплекса.

По словам Пригожина, концерт на Красной площади стоит от 60 млн руб. и выше. Он также отметил, что "бесплатные концерты губят индустрию — пусть лучше деньгами отдадут". Еще один организатор коммерческих концертов говорит, что их стоимость может составлять от 4 млн до 6 млн руб.

В день выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года МГИК также организовывал концерт для молодых избирателей. Он прошел на Поклонной горе в Москве сразу после закрытия избирательных участков. На нем выступили Джиган, Алексей Воробьев, Бьянка, MBAND, Burito, "Город 312".

На мэрских выборах в Москве в 2013 году управы районов решили дарить впервые голосующим избирателям технику и одежду: в Тропарево-Никулино для молодых избирателей закупили около 1 тыс. электронных книг, а в Южном Медведково — футболки с логотипами управы. В других районах дарили зонты, музыкальные плееры, термокружки, флешки и другие сувениры, пишет газета "Коммерсант".

Другие новости по темам: выборы президента РФ, концерт, артисты
01.03.2018 06:04 Мск | Денис Линов
08:04 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter






читать комментарии (2)
Добавить комментарий:

Проголосовавшим на выборах москвичам обещают бесплатные концерты поп-звезд
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+