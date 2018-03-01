В Челябинске уничтожили "санкционку" из Польши

В Челябинске выявили санкционные товары.

Как сообщили Накануне.RU в Челябинской таможне, в регионе была обнаружена продукция, запрещенная к ввозу в Россию. "Санкционка" была выявлена в ходе проверки на внутреннем рынке. В одном из складов города хранились более двух тонн груш и яблок из Польши. Фрукты готовились к продаже.

Вся продукция была уничтожена на специализированном полигоне.

Между тем, любой житель Челябинской области может позвонить по номеру +7 950 72 52 851 и сообщить о местах продажи или хранения "санкционки" в регионе.

Таможенники обещают проверить данную информацию и принять меры.