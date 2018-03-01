Житель Тюмени решил застрелить конкурента ради возлюбленной

В Тюмени завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 34-летний мужчина.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в декабре прошлого года обвиняемый на фоне ревности и желания связать свою жизнь с супругой потерпевшего, решил совершить убийство мужчины. Злоумышленник, вооружившись огнестрельным оружием, приехал к одному из домов по улице Чернышевского. Утром, дождавшись в подъезде, когда соперник выйдет из кабины лифта, дважды выстрелил в мужчину. Потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый с места происшествия скрылся, однако позже был задержан сотрудниками ДПС.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.