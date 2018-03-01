Два жителя Петербурга подрались из-за последнего унитаза в магазине

В строительном гипермаркете Санкт-Петербурга подрались покупатели, не поделив последний унитаз, который продавался со значительной скидкой.

Потасовка попала на видео. Местом прошедшей схватки стал сетевой магазин "К-Раута", который недавно приобрела французская компания. В честь этого события была объявлена грандиозная распродажа, которая закончилась противостоянием двух претендовавших на унитаз мужчин.

Драку предотвратили родственники участников конфликта, а также сотрудники магазина. Кому из претендентов в итоге достался унитаз - не известно, сообщают "Вести.ру".