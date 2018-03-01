Жительница Магадана довела приемного мальчика до инвалидности ради соцвыплат

Жительница Магадана отправится под суд за то, что ради социальных выплат довела до инвалидности ребенка, которого она взяла под опеку.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, женщина взяла на воспитание мальчика-сироту в 2008 году. После этого она умышленно недокармливала ребенка и заставляла принимать определенные медицинские препараты. В результате мальчик был доведен до истощения.

В 2010 году врачи признали ребенка инвалидом из-за выявленного у него серьезного заболевания желудочно-кишечного тракта.

Чтобы сохранить статус инвалидности ребенка, женщина на протяжении еще семи лет продолжала поддерживать его тяжелое состояние.

В итоге злоумышленница получила на мальчика пособий на сумму более 4 млн руб. в различных соцучреждениях Магаданской области.