Порошенко пожаловался на то, что его жизнь "не сахар"

Украинский президент Пётр Порошенко пожаловался на свою тяжелую жизнь на посту главы государства.

28 февраля Порошенко дал пресс-конференцию, на которой ему был задан вопрос, как президенту-олигарху живется в стране, где люди "выживают". "Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение", - заявил президент. Порошенко добавил, что его состояние было значительно больше до того, как он был избран главой государства, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в январе СМИ сообщили о том, что Порошенко вместе с семьей провел новогодние праздники на Мальдивах. С этой целью был арендован остров стоимостью не менее $500 тыс. В отеле Порошенко зарегистрировался под именем Mr Incognito Petro Ukraine.