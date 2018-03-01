Российских хакеров подозревают в атаках на МИД и Минобороны Германии

Хакеры атаковали серверы федерального правительства ФРГ.

Как сообщает газета Bild, российская группа хакеров "APT 28" успешно атаковала МИД и министерство обороны. Атака продолжалась в течение длительного срока, речь может идти о годе, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, немецкая разведка не нашла доказательства того, что Россия проводит кампанию по дезинформации в отношении правительства Германии.

В немецком правительстве сообщили, что улик на этот счёт нет. Напомним, в декабре 2016 года глава внутренней разведки ФРГ Ганс-Георг Маасен "предупредил" об опасности кибератак и пропаганды из России.