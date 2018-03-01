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01.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Не OAR, а "Красная машина" В финале Олимпиады 2018 года Россия обыграла Германию, а победила неизвестная команда OAR. В США "Красную машину" назвали "командой без страны", а российских журналистов больше заинтересовало, почему в трансляции на Америку триколор и обозначение RUS были якобы сохранены.
26.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Европейский "бунт на коленях" В последние годы наблюдается европейский "бунт на коленях". Реальных действий пока нет, но намерения озвучиваются. Западная Европа с прохладцей относится к "санкционному крестовому походу", хотя её слово тут решающее: откажись она от российского газа – и наше руководство оказалось бы в крайне тяжелой ситуации. Но европейцы не дураки, чтобы отказаться от дешевого русского газа в пользу дорогого нерусского.
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Новости
01.03.2018 01:49 Мск (03:49 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
В Иркутске вынесли приговор по делу о гибели 8 человек от "Боярышника"
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Боярышник, Иркутск (2018) | Фото: t.me/sledcom_rf

В Иркутске владелица и продавец торговой точки признаны виновными в гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки "Боярышник".
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Как сообщили Накануне.RU в СК России, по делу проходили хозяйка одной из торговых точек Елена Бакотина и продавец Олеся Вегера. В декабре 2016 года они решили заработать и приобрели спиртосодержащую жидкость, фактически являющуюся метиловым спиртом. Под видом косметической продукции с маркировкой "Боярышник" они продавали ее всем желающим. В результате их незаконных действий погибли восемь человек.

Приговором суда Бакотина получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима, Вегера — три года колонии.

Ранее были завершены следственные действия по уголовному делу в отношении семи человек, обвиняемых в совершении аналогичных преступлений, а также производстве опасной продукции. Кроме того, продолжается расследование в отношении еще 12 обвиняемых, причастных к сбыту спиртосодержащего средства "Боярышник".

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01.03.2018 01:49 Мск | Денис Линов
03:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.02.2018 10:19 Мск
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Ранее 09.10.2017 20:15 Мск
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"Боярышник" вновь стал легален в России

Ранее 11.01.2017 15:16 Мск
Массовое отравление "Боярышником" в Иркутске: фигурантом уголовного дела стал полицейский

Ранее 09.01.2017 07:47 Мск
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Ранее 26.12.2016 13:03 Мск
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Ранее 21.12.2016 14:25 Мск
Путин раздал поручения после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. Жертв уже 62

Ранее 21.12.2016 11:47 Мск
Жертв смертельного "Боярышника" в Иркутске уже больше 60. Губернатор ввел в регионе режим ЧС

Ранее 21.12.2016 09:25 Мск
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В Иркутске вынесли приговор по делу о гибели 8 человек от "Боярышника"
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