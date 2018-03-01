В Иркутске вынесли приговор по делу о гибели 8 человек от "Боярышника"

В Иркутске владелица и продавец торговой точки признаны виновными в гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки "Боярышник".

Как сообщили Накануне.RU в СК России, по делу проходили хозяйка одной из торговых точек Елена Бакотина и продавец Олеся Вегера. В декабре 2016 года они решили заработать и приобрели спиртосодержащую жидкость, фактически являющуюся метиловым спиртом. Под видом косметической продукции с маркировкой "Боярышник" они продавали ее всем желающим. В результате их незаконных действий погибли восемь человек.

Приговором суда Бакотина получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима, Вегера — три года колонии.

Ранее были завершены следственные действия по уголовному делу в отношении семи человек, обвиняемых в совершении аналогичных преступлений, а также производстве опасной продукции. Кроме того, продолжается расследование в отношении еще 12 обвиняемых, причастных к сбыту спиртосодержащего средства "Боярышник".