Дело о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в Перми передано в центральный аппарат СКР

По поручению председателя СК России уголовное дело о нарушениях прав постояльцев в пермском доме престарелых передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР, сообщили Накануне.RU в следственном комитете.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Перми в одном из частных домов престарелых сотрудники учреждения жестоко обращаются с пожилыми людьми. По данному факту было заведено уголовное дело.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести полное расследование, установить причины произошедшего и условия, которые способствовали совершению преступлений, а также конкретных должностных лиц из числа руководства учреждения и контролирующих органов, допустивших нарушение прав социально незащищённых граждан.

По решению суда дом престарелых был закрыт на 90 суток.