В "Нафтогазе" сообщили, что выиграли арбитраж у "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" уплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины".

Об этом говорится в официальном Twitter "Нафтогаза". "По решению Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита", - говорится в сообщении. В украинской компании считают, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить ей $2,56 млрд, с учетом остатков за газ, поставленный в 2014 - 2015 годах. "Это решение соответствует нашим ожиданиям. Оно означает, что "Нафтогаз" может продолжать успешно развиваться на благо народа Украины", - заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, в декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по встречным искам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину. Украинская компания должна заплатить около $2 млрд за ранее поставленный газ, вместо $56 млрд.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитражного суда