Стрельба в Питере: попавшая в ДТП женщина вызвала приятеля с дробовиком

В результате стрельбы возле Володарского моста на востоке Санкт-Петербурга ранены три человека.
По данным правоохранителей, конфликт произошел из-за автоаварии с автомобилем Volvo и другой иномаркой. Находившаяся за рулем иномарки женщина сообщила об аварии своему мужу, который прибыл на место ДТП, вооружившись ружьем. Мужчина открыл огонь по людям, которые находились в Volvo.
Прибывшие на место полицейский потребовал, чтобы мужчина бросил ружье, однако он не подчинился. По злоумышленнику был открыт огонь из табельного оружия. Стрелка и двух пострадавших пассажиров Volvo госпитализировали.
По факту стрельбы заведено уголовное дело, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщало Накануне.RU, 27 февраля в Казани мужчина устроил стрельбу из-за конфликта с женой.