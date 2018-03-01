Стрельба в Питере: попавшая в ДТП женщина вызвала приятеля с дробовиком

В результате стрельбы возле Володарского моста на востоке Санкт-Петербурга ранены три человека.

По данным правоохранителей, конфликт произошел из-за автоаварии с автомобилем Volvo и другой иномаркой. Находившаяся за рулем иномарки женщина сообщила об аварии своему мужу, который прибыл на место ДТП, вооружившись ружьем. Мужчина открыл огонь по людям, которые находились в Volvo.

Прибывшие на место полицейский потребовал, чтобы мужчина бросил ружье, однако он не подчинился. По злоумышленнику был открыт огонь из табельного оружия. Стрелка и двух пострадавших пассажиров Volvo госпитализировали.

По факту стрельбы заведено уголовное дело, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 27 февраля в Казани мужчина устроил стрельбу из-за конфликта с женой.