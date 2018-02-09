Велодорожки, шезлонги и туалеты на каждом шагу: в Екатеринбурге обсудили преображение Шарташа

Общественные слушания по проекту благоустройства Шарташского лесопарка собрали более сотни жителей Екатеринбурга. Для чиновников горадминистрации такое внимание стало неожиданностью и, судя по тону дискуссии, неприятной. Горожанам показали проект преображения Шарташа: велодорожки и детские площадки ни у кого возражений не вызвали, чего не скажешь о вырубке деревьев и общественных туалетах, примыкающих к жилым зонам. Мэрия дала понять, что большинство вопросов от горожан "не входит в рамки проекта", а позиция жителей по остальным спорным моментам будет отражена в протоколе, который отправится вместе с концепцией благоустройства в министерство природных ресурсов Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Впервые в администрации Екатеринбурга общественные слушания проходят с таким аншлагом!" – то ли с удовлетворением, то ли с легким испугом заметил модератор обсуждения, председатель комитета по экологии Егор Свалов и напомнил, что протокол о результатах публичных слушаний носит всего лишь рекомендательный характер.

В настоящее время Шарташский лесопарк – в упадке, его территория сильно захламлена, рекреационные комплексы морально и физически устарели, рассказала заместитель директора проектной компании "УралДорТехнологии" Ольга Горяева. Эта компания выиграла конкурс на реконструкцию дороги вокруг Шарташа и строительство велодорожек.

По проекту, в лесопарке должны появиться шесть детских площадок, восемь многофункциональных площадок, общественные туалеты, беседки. Дорога вокруг озера будет поделена на зону для велосипедистов и пешеходов. Проезд будет доступен только для спецтехники – "скорой помощи", машин для сбора мусора и очистки биотуалетов. Зимой велодорожки будут регулярно чистить, так что закрывать сезон любителям покататься по Шарташу не придется.

Существующие пляжи компания намерена оборудовать новыми шезлонгами с зонтами, кабинками для переодевания и даже "мобильными установками с питьевой водой".

Также "УралДорТехнологии" отремонтирует и подъездные пути к парку. На въезде посетителей будет встречать входная группа: на голосование представлено несколько вариантов.

Привлекательный с виду проект вызвал массу уточнений у собравшихся. Вопросы задавали прежде всего жители ЖБИ, Синих камней и поселка Пески, прилегающего к территории лесопарка. Они интересовались, появятся ли новые парковки, сохранятся ли волейбольные площадки на Шарташе, не планируется ли дальнейшая вырубка деревьев и нельзя ли общественные туалеты перенести подальше от жилой зоны.

Чаще всего звучал безапелляционный ответ Егора Свалова: "Это не входит в рамки проекта. Это не относится к теме сегодняшнего обсуждения. Следующий вопрос!"

Некоторые заявления представители администрации все-таки принимали в качестве предложений или, по крайней мере, комментировали.

Так было с вопросом о вырубке деревьев. Частые посетители лесопарка рассказали, что деревья начали рубить с осени, называя это подготовкой площадки под велодорожки. Чиновники попросили представителя "Дирекции лесных парков" опровергнуть эти сведения.

"Сейчас никаких вырубок нет! Были санитарные рубки с сентября по декабрь. По регламенту в мае положено вырубать деревья и сухие кусты, будет вырублено 1 тыс. деревьев", - рассказал глава учреждения Вадим Александров.

На вопрос о сваленных деревьях на въезде на Шарташ он ответил, что эти участки не относятся к зоне лесопарка, следовательно – и к ведению дирекции лесных парков.

Житель поселка Пески предложил не ставить туалеты вблизи частного сектора, а поменять их местами с детскими площадками. "Включим это предложение в протокол", - хладнокровно пообещал Свалов.

Участники слушаний беспокоились о недостатке парковочных мест, превращении озера в болото, интересовались "платными велопарковками".

"Мы планируем и дальше развивать Шарташ. Будут еще проекты, будут еще слушания!" – пытался успокоить участников обсуждения модератор.

В результате большинство собравшихся – 92 человека из 102 - одобрили проект, 10 проголосовали против. Теперь проект благоустройства Шарташа отправится в региональное министерство природных ресурсов и экологии вместе с протоколом сегодняшних публичных слушаний.

Напомним, что модернизировать Шарташский лесопарк предложил Евгений Куйвашев, после того как в августе прошлого года совершил велопробег "Тур де Шарташ". После этого был объявлен открытый конкурс на должность директора лесопарка. На днях прием заявок завершился: как Накануне.RU сообщили в департаменте кадровой политики губернатора и правительства Свердловской области, на конкурс заявились уже более десятка соискателей – "люди, обладающие управленческим опытом и заинтересованные в развитии регионального рекреационно-оздоровительного кластера". Планируется, что тестирование на знание законодательства и определение управленческих компетенций соискателей пройдет 12-13 февраля, а защита презентаций – в последнюю декаду месяца.