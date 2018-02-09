В МВД Украины опровергли информацию о попытке задержания Саакашвили

Ни одно из правоохранительных подразделений не пыталось задержать экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, бывший президент Грузии, лидер оппозиционной украинской партии "Движение новых сил" заявил, что его пытались похитить из гостиницы Farimont Hotel Kyiv около восьми человек с автоматами, однако охрана не пустила их в помещение.

Однако, по словам главы украинского МВД, никаких таких попыток не осуществлялось.

"Никакого спецназа ни одного из правоохранительных подразделений там не было и быть не могло", — написал Шкиряк в Facebook. Он добавил, что эта информация не имеет фото-или-видеоподтверждений, а потому является "провокацией", организованной с целью привлечения внимания к персоне Саакашвили.

"Его (Саакашвили, — прим.) вопрос будет решаться исключительно согласно норм законов Украины и норм международного права. Только так", — заключил глава Министерства.

Напомним, на прошлой неделе в украинской столице после более чем месячного перерыва прошёл очередной марш сторонников экс-президента Грузии за импичмент главе государства. Сам политик выдвинул ультиматум: Порошенко должен объявить о своей отставке до 18 февраля, когда состоится следующее "народное вече". В противном случае, по словам Саакашвили, тому грозит "народный гнев".