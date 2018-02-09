В МВД Украины опровергли информацию о попытке задержания Саакашвили

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 5
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Новости
09.02.2018 21:30 Мск (23:30 Екб)
политика | Украина
В МВД Украины опровергли информацию о попытке задержания Саакашвили
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Михаил Саакашвили, Киев, задержание (2017) | Фото: REUTERS

Ни одно из правоохранительных подразделений не пыталось задержать экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, бывший президент Грузии, лидер оппозиционной украинской партии "Движение новых сил" заявил, что его пытались похитить из гостиницы Farimont Hotel Kyiv около восьми человек с автоматами, однако охрана не пустила их в помещение.

Однако, по словам главы украинского МВД, никаких таких попыток не осуществлялось.

"Никакого спецназа ни одного из правоохранительных подразделений там не было и быть не могло", — написал Шкиряк в Facebook. Он добавил, что эта информация не имеет фото-или-видеоподтверждений, а потому является "провокацией", организованной с целью привлечения внимания к персоне Саакашвили.

"Его (Саакашвили, — прим.) вопрос будет решаться исключительно согласно норм законов Украины и норм международного права. Только так", — заключил глава Министерства.

Напомним, на прошлой неделе в украинской столице после более чем месячного перерыва прошёл очередной марш сторонников экс-президента Грузии за импичмент главе государства. Сам политик выдвинул ультиматум: Порошенко должен объявить о своей отставке до 18 февраля, когда состоится следующее "народное вече". В противном случае, по словам Саакашвили, тому грозит "народный гнев".

Украина, Киев, марш за импичмент Порошенко(2018)|Фото: strana.ua

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09.02.2018 21:30 Мск | Киев | информационная служба Накануне.RU
23:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.02.2018 18:45 Мск
Саакашвили пытались задержать в отеле








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В МВД Украины опровергли информацию о попытке задержания Саакашвили
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