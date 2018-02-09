На Среднем Урале наблюдается сезонный подъём заболеваемости вирусными инфекциями

За текущую неделю в Свердловской области зарегистрировано 984 случая заболеваний кишечными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что такой показатель на 4% выше уровня предыдущей недели и аналогичного периода 2017 года.

Что касается отдельно Екатеринбурга, здесь зафиксирован 351 случай заболевания кишечными инфекциями, что на 6% выше уровня предыдущей недели и на 5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Острыми респираторными инфекциями на этой неделе заболели более 23 тыс. человек по области, и более 10 тысяч — по региональному центру. В масштабах области рост составил 5% в сравнении с предыдущей неделей и 17% — в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В масштабах Екатеринбурга показатель вырос на 10% в сравнении с прошлой неделей, и соответствует уровню заболеваемости ОРВИ за аналогичный период прошлого года.

В Роспотребнадзоре напоминают, что самым эффективным средством профилактики инфекционных болезней является вакцинопрофилактика.

"В преддверии эпидемиологического сезона (в 2017 году) в Свердловской области против гриппа было привито 48% населения; прививками против гепатита А охвачено 54% детей 2-14 лет, — говорится в сообщении. — В последние годы набирает обороты вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции детей младшего возраста, однако эпидемиологи отмечают пока низкий процент охвата прививками против этого заболевания".