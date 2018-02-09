Церемонию открытия Олимпиады-2018 посетили двойники Ким Чен Ына и Трампа

На церемонию открытия зимней Олимпиады 2018 года пришли двойники президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Напомним, Игры стартовали сегодня, 9 февраля, в южнокорейском городе Пхёнчхане и будут продолжаться более двух недель. Российская сборная, по требованию Международного олимпийского комитета (МОК), выступает под названием "Олимпийские атлеты из России".

Как передаёт РБК со ссылкой на The New York Times, появление двойников Кима и Трампа вызвало "небольшой переполох": зрители и представители прессы поспешили ринулись к нижним трибунам, чтобы сфотографировать фейковых государственных лидеров.

Вскоре охранники попросили двойников Кима и Трампа удалиться со стадиона.