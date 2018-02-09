Российские олимпийцы прошли по стадиону Пхёнчхана под флагом Олимпиады

Российская сборная, которая по требованию Международного олимпийского комитета (МОК) выступает под названием "Олимпийские атлеты из России", приняла участие в параде стран-участниц под олимпийским флагом.

По информации РБК, спортсмены шли по стадиону в серых пальто, белых шарфах и шапочках, что объясняется требованием МОК о том, чтобы их форма не ассоциировалась со сборной РФ.

Среди участников парада присутствовали, в частности, члены сборной по хоккею, конькобежцы, бобслеисты и скелетонисты, фристайлеры, горнолыжники и прыгуны с трамплина, саночники, а также сноубордисты.

По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, мероприятие традиционно пропускают спортсмены, у которых в последующие дни соревнования.

"Вот мы готовим лыжи, тренеры — людей, поэтому в этот раз, как и всегда, мы пропустим парад, — цитирует её РБК. — Нет смысла мёрзнуть четыре часа, если в ближайшие дни у тебя соревнования".